Sollte man das Abendmahl auch im Internet feiern dürfen? Über diese Frage hat die Evangelische Landessynode am Samstag diskutiert und will es auf einen Versuch ankommen lassen. Doch es gibt auch Kritik an dem Vorhaben: Der Tübinger Theologieprofessor Jürgen Kampmann hält digitale Wege generell für ungeeignet, ein sakramentales Geschehen zu transportieren. Man solle daher nicht etwas zur Erprobung frei geben, das von vorneherein nicht den ursprünglichen Sinn erfüllen könne, meinte er. Andere Teilnehmer der Synode sagten, man solle nicht theologische Aspekte in den Vordergrund rücken, sondern pragmatisch mit einem seelsorgerlichen Problem umgehen. Anlass der Diskussion waren Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr, als Ostergottesdienste wegen Corona nicht in den Kirchen stattfinden konnten. Damals erlaubte die württembergische Kirche für Gründonnerstag und Karfreitag, ein Hausabendmahl in Eigenregie zu feiern.