Grüße vom Ordnungsamt in Gammertingen: Nikolaus für Autofahrer

Wer anständig parkt, wird am Nikolaustag in Gammertingen (Kreis Sigmaringen) belohnt: Die Politessen verteilen Nikoläuse aus Schokolade, garniert mit Werbung.

Die Stadt Gammertingen will sich am Nikolaustag bei Autofahrern bedanken, die in der Innenstadt die Parkscheibe richtig benutzen. Die städtische Politesse wird an den Windschutzscheiben der Autos ein grünes Flugblatt mit einem kleinen Schoko-Nikolaus hinterlassen. Gammertingen will damit ein süßes Zeichen für positives Verhalten setzen und für den Wirtschafts- und Einkaufsstandort im Laucherttal werben, schreibt die Stadt.

Mit Schoko-Nikolaus für lokale Geschäfte werben

Auf der Rückseite des grünen Flyers wirbt Gammertingen für seine lokalen Geschäfte. Dort könnten die täglichen Einkäufe und die Weihnachtsgeschenke lokal, entspannt und stressfrei erledigt werden. Es müsse nicht immer der Einkauf im Internet oder der stressige Einkaufstag in den umliegenden Mittel- und Oberzentren sein, so die Stadtverwaltung. Sie hat in der Corona-Pandemie die Initiative "Mehr lokales und regionales Einkaufen im Städtle" ins Leben gerufen und mit Gewerbetreibenden den "Gammertinger Städtle-Gutschein" entworfen.