per Mail teilen

Ein Cappuccino mit Kuhmilch wird mit 7 Prozent besteuert, einer mit Hafermilch mit 19. Ein Café-Besitzer will mit einem Trick dagegen vorgehen.

Martin Lai, Geschäftsführer der Suedhang Rösterei und eines Cafés in der Tübinger Jacobsgasse, ärgert sich. Wenn die Kunden in seinem Café einen Cappuccino mit Hafermilch trinken, dann verdient er weniger als an einem Cappuccino mit Kuhmilch. Der Grund: Kuh- und Hafermilch werden in Deutschland unterschiedlich besteuert. Kuhmilch schlägt mit 7 Prozent Mehrwertsteuer zu Buche, Hafermilch mit 19 Prozent.

Café-Besitzer verdient weniger mit Hafermilch

Ungerecht, findet Lai. "Wieso soll ich mehr bezahlen, nur weil ich mich vegan ernähren möchte?" Ungefähr die Hälfte seiner Kunden trinkt ihre Heißgetränke mit Hafermilch, so der 41-Jährige. Mehr verdient der Unternehmer aber an den Getränken mit Kuhmilch. Rund 60 Cent mehr müsste er beispielsweise für einen Cappuccino mit Hafermilch verlangen, um die Differenz auszugleichen. Für Lai keine Option. Den Einnahmeausfall will er auf keinen Fall auf seine Kunden umlegen.

Ein Cappuccino mit Hafermilch, einer mit Kuhmilch. Steuerlich ein großer Unterschied. SWR Katharina Kregel

Und weil Martin Lai die Sache keine Ruhe lässt, hat sich der gelernte Mathematiker etwas ausgedacht. Laut dem sogenannten Butter- und Margarinegesetz gilt für Milch folgende Definition: "Milch: das durch ein- oder mehrmaliges Melken gewonnene Erzeugnis der normalen Eutersekretion von zur Milcherzeugung gehaltenen Tierarten."

Rosa Holzkuh als Protestaktion

"Also, wenn das Milch ist - das kriegen wir hin", so Lai. Er baute eine zirka 30 Zentimeter hohe rosa Holzkuh. Wie jede andere Kuh hat sie Euter und Zitzen. Im Inneren der Kuh befindet sich ein Behälter. Dort kippt Lai Hafermilch hinein. Was dann unten durch die Zitzen herauskommt ist für Lai - laut Definition - Kuhmilch. Und somit mit sieben Prozent zu besteuern und nicht mit 19.

Martin Lai mit der Definition von Milch laut Butter- und Margarinegesetz. SWR Katharina Kregel

Tübinger Gastronom will bis vor das Bundesverfassungsgericht

Um sein Anliegen durchzubringen, will Lai bis vor das Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe. Glaubt er wirklich an einen juristischen Erfolg? "Das weiß ich nicht genau. Aber ich möchte Aufmerksamkeit und ich möchte, dass die Leute darüber sprechen." In Tübingen ist ihm das schon mal gelungen.