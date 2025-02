per Mail teilen

Eigentlich sollten im Tübinger "Sudhaus" Vertreter aller politischen Richtungen über Migration diskutieren. Das wurde abgesagt - aus Sicherheitsgründen. Die Antifa machte Druck.

"Die Veranstaltung 'Wahlarena' wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt", gibt das Sudhaus auf Instagram ohne weitere Erläuterungen bekannt. Eingeladen hatte die überparteiliche Gruppe Studopolis ., die in ganz Deutschland Angebote zur Meinungsbildung vor der Bundestagswahl macht. Unter anderem hat sie Live-Veranstaltungen zu unterschiedlichen Themen in unterschiedlichen Städten organisiert.

Alle können mitreden, alle dürfen Fragen stellen: Diskussionsveranstaltungen wie diese in Berlin organisiert Studopolis. Pressestelle Studopolis

In Tübingen sollte es um das Thema Migration gehen, zunächst in einem Vortrag, dann in einer Diskussionsrunde mit Vertretern von CDU/CSU, SPD, Grünen, Volt, FDP, der Linken - und der AfD. Die Aussicht auf einen AfD-Vertreter auf der Bühne im soziokulturellen Zentrum führte zu vielen wütenden Kommentaren auf Instagram.

Antifa hat sich angekündigt

Der Vorwurf wurde laut, das Sudhaus würde Nazis eine Bühne bieten. Auf Instragram gab es zahlreiche Kommentare von Künstlern und Privatpersonen, die das soziokulturelle Zentrum dafür kritisierten. Dann rief auch die vom Verfassungsschutz Baden-Württemberg als "gewaltorientiert" und "linksextremistisch" eingestufte Gruppierung OTFR zum Protest mit Schildern, Fahnen und Material zum Lautsein auf. Daraufhin hat das Sudhaus die Veranstaltung mit dem Hinweis auf "Sicherheitsgründe" abgesagt.

Laut Polizeipräsidium Reutlingen war das die Entscheidung des Sudhauses. Das zuständige Revier habe mit dem Veranstalter zwar über Sicherheitskonzepte gesprochen, sich aber nicht in die Entscheidung eingemischt, ob die Veranstaltung stattfinden könne.

Die Kommentare auf Instagram zielen nun größtenteils darauf, dass nicht die "Antifa", sondern die AfD eine Gefahr dargestellt habe. Mit Faschisten diskutiere man nicht.

Keine Bühne für Rechtsextreme

Antonius Strachwitz vom Studopolis-Vorstand sagte dem SWR, seine Gruppe sei enttäuscht, akzeptiere aber das Hausrecht der Sudhaus-Leitung. Zum Vorwurf, man sei bereit gewesen, der AfD eine Bühne zu geben sagt er: Eine Bühne gebe man jemandem, wenn man ihm ein Mikrofon in die Hand drücke und sich dann zurückziehe.

Das Ideal von Studopolis: Ein authentischer Austausch unter jungen Menschen. Pressestelle Studopolis

Bei der Veranstaltung im Sudhaus sei es aber um den respektvollen Austausch unterschiedlicher Meinungen gegangen. Und man hätte die Bühne dem AfD-Bundestagsabgeordneten nicht überlassen. Sechs andere Politiker, zwei Moderatorinnen und das Publikum hätten sachlich nachfragen, Anmerkungen machen und widersprechen können.

Die Geschäftsführung des Sudhauses möchte sich dem SWR gegenüber dazu nicht äußern. Die Veranstaltung ist ins Internet verlegt worden. Die Podiumsgäste schalteten sich jeweils von ihren Rechnern zu, sie kamen auf keiner Bühne zusammen.