Nach einem schweren Verkehrsunfall am vorletzten Sonntag bei Herdwangen-Schönach (Kreis Sigmaringen) dauert die Suche nach dem Verursacher an. Eine Ermittlungsgruppe gehe inzwischen 40 Spuren nach, so die Polizei. Bei dem Unfall war ein Fußgänger von einem Fahrzeug angefahren und liegengelassen worden. Eine Passantin fand den schwer verletzten 23-Jährigen. Er kam ins Krankenhaus.