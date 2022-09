Suche mit Hubschrauber nach Kind aus Reutlingen

Sechsjähriger büxt mit Fahrrad aus und taucht in Hotel auf

Die Polizei hat am Donnerstagabend nach einem sechsjährigen Jungen gesucht. Er war vom Spielen nicht heimgekehrt. Gefunden hat man das Kind schließlich in einem Hotel in Metzingen.

Die Eltern hatten ihr sechsjähriges Kind aus einem Flüchtlingsheim in Reutlingen gegen 21 Uhr als vermisst gemeldet. Das Kind sei nach dem Spielen nicht nach Hause gekommen. Laut Polizei machten sich zahlreiche Streifen auf die Suche. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Doch der Junge blieb verschwunden. Mit Kinderfahrrad in Hotel aufgegriffen Gegen 22:30 Uhr meldeten sich Beschäftigte des Hotels Schwanen in der Innenstadt von Metzingen (Kreis Reutlingen). Dort sei kurz vor Einbruch der Dunkelheit ein Junge mit seinem Kinderfahrrad aufgetaucht, so Hotelchef Tim Wetzel auf Anfrage des SWR. Gleich drei Beschäftigte hätten sich dann um den Jungen gekümmert. "Ein ganz süßer Junge": Die Hotel-Servicechefin über den Ausreißer: Zunächst sei fraglich gewesen, ob die Eltern in der Nähe sind und das Kind suchen. Als klar war, dass dies nicht der Fall ist, entschied Servicechefin Brigitte Schüler die Polizei zu informieren. Unterdessen wurde der Sechsjährige mit Pommes, Fanta, einem Stofftier und einem Malbuch bei Laune gehalten. Warum der Junge die zehn Kilometer von Reutlingen nach Metzingen geradelt war, ist laut Polizei unklar.

Sendung am Fr. , 2.9.2022 16:00 Uhr, SWR4 BW Regional aus dem Studio Tübingen, SWR4 BW aus dem Studio Tübingen