Bergwacht findet vermissten Langläufer am Seibelseckle

Am Donnerstag ist es zu einem mehrstündigen Einsatz von Polizei und Bergwacht mit Suchhunden am Seibelseckle bei Baiersbronn (Kreis Freudenstadt) gekommen. Eine Frau hatte ihren Ehemann als vermisst gemeldet, nachdem dieser nicht von seiner Langlauftour zurückgekehrt war. Der 71-jährige Rentner wurde schließlich in der Nacht in einer Schutzhütte gefunden. Nach eigenen Angaben hatte er sich verlaufen und wegen des starken Nebels Schutz in der Hütte gesucht. Da sein Handy defekt war, konnte er niemanden verständigen.