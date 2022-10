Stuttgart 21: Mehr Züge von Tübingen und Reutlingen in die Landeshauptstadt

Sobald das Projekt Stuttgart 21 fertiggestellt ist, sollen mehr Regionalzüge fahren. Von Tübingen über Reutlingen nach Stuttgart sind vier Verbindungen pro Stunde geplant.

Den neuen Fahrplan mit dem ausgebauten Regionalverkehr haben am Dienstag das Landesverkehrsministerium und die Bahn bekannt gegeben. In drei Jahren will die Bahn den neuen Tiefbahnhof in Stuttgart in Betrieb nehmen. Die Hälfte der geplanten Züge von Tübingen in die Landeshauptstadt soll über Plochingen gehen, die andere Hälfte über den Stuttgarter Flughafen.

SWR Reporterin Miriam Plappert berichtet:

Stuttgart 21 soll Schwarzwaldbahn entlasten

Auch auf anderen Strecken werden laut Bahn mehr Züge eingesetzt. So sollen zum Beispiel stündlich Doppeldecker-Züge von Karlsruhe über Stuttgart an den Bodensee fahren und so die Schwarzwaldbahn entlasten. Bahn und Land kündigten außerdem an, dass auf den Strecken 130 neue Doppeldecker-Züge fahren sollen. Sie seien bereits bestellt, außerdem würden die bestehenden Züge technisch erneuert.

Bauarbeiten gehen nach Inbetriebnahme weiter

Die Inbetriebnahme von Stuttgart 21 ist für Dezember 2025 geplant. Doch auch dann werde es weiterhin Bauarbeiten geben, sagte der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne). Nicht alle Zuläufe und Stationen würden bis dahin fertiggestellt. Die Kosten für das Projekt belaufen sich aktuell auf rund 9,15 Milliarden Euro.