Sturmtief lässt in den Höhenlagen Bäume abknicken

Ein Sturmtief hat am Donnerstag auf den Hochflächen des Nordschwarzwaldes und der Schwäbischen Alb eine Reihe von Bäumen entwurzelt. Verletzte oder größere Schäden gab es nach Polizeiangaben aber nicht.

Polizei und Feuerwehr hatten morgens und vormittags dutzende Einsätze. Im Nordschwarzwald und auf der Albhochfläche warf der Sturm Bäume und Bauzäune um, Äste und Dachziegel flogen durch die Luft. So kam es im Nordschwarzwald im Bereich Freudenstadt und Baiersbronn zu Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr. Bei Trochtelfingen und Gomadingen auf der Alb blockierten am frühen Morgen umgestürzte Bäume die Straße. Über Verletzte ist bisher nichts bekannt, ebenso wenig die Höhe der entstandenen Schäden. Die Polizei bittet darum, weiter die Warnungen und Gefahrenhinweise zu beachten.

Der Forst warnt vor Spaziergängen im Wald

Alles, was nicht niet- und nagelfest sei, wie Sonnenschirme, Mülltonnen oder Blumentöpfe fliege umher, so ein Feuerwehrsprecher. Forst und Polizei warnen davor, sich im Wald aufzuhalten.

Deswegen bleiben auch einige Freilicht-Attraktionen in der Region geschlossen, unter anderem das Traumland bei der Bärenhöhle in Sonnenbühl (Kreis Reutlingen). Das Traumland liegt mitten im Wald. Die Gefahr von herabfallenden Ästen sei wegen des Sturms einfach zu groß, so die Freizeitparkleitung. Wer Tickets habe, werde informiert und bekomme das Geld zurück. Die Klosterbaustelle Campus Galli in Meßkirch (Kreis Sigmaringen) ist geschlossen. Auch die Wildline auf dem Sommerberg in Bad Wildbad (Kreis Calw) ist vorsorglich gesperrt worden. Falls der Sturm nachlässt, wird die Hängebrücke für Besucher wieder frei gegeben, so ein Sprecher.

Der Alternative Wolf- und Bärenpark in Bad Rippoldsau-Schapach (Kreis Freudenstadt) hat geöffnet. Der Park liegt in einem Tal, vom Sturm sei deswegen noch wenig zu spüren, so eine Mitarbeiterin. Geöffnet sind auch das Römische Freilichtmuseum in Hechingen-Stein (Zollernalbkreis) und das Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck (Kreis Tuttlingen).