Sturmtief sorgte für Schäden auf der Alb und im Nordschwarzwald

Im Nordschwarzwald und auf der Schwäbischen Alb hat es im Laufe des Donnerstags einige Schäden wegen des Sturms gegeben. Ab Freitagmittag könnte es zu weiteren Unwettern kommen.

In Kirchentellinsfurt (Kreis Tübingen) kenterte ein Segelboot auf einem Baggersee. Mehrere Fahrzeuge von Feuerwehr und Rettungskräften waren im Einsatz. Laut Polizei konnte sich der 68-jährige Segler unverletzt ans Ufer retten. Das Boot konnte geborgen werden. Auf der B463 bei Haigerloch-Gruol (Zollernalbkreis) wurde ein Pkw-Anhänger gegen eine Leitplanke gedrückt. Verletzt wurde laut Polizei niemand. In Albstadt wurde das Dach eines Schafstalls fortgerissen.

Abgedeckte Dächer und umgestürzte Verkehrsschilder

Bei einem Einfamilienhaus im Reutlinger Stadtteil Gönningen wurde das Dach teilweise abgedeckt. Die Feuerwehr war deshalb im Einsatz. In Dettingen/Erms (Kreis Reutlingen) wurde ein Verkehrsschild umgeweht und blockierte die Straße. Nach Informationen des Polizeipräsidiums Reutlingen kam es in den Landkreisen Reutlingen, Esslingen, Tübingen und Zollernalb zu insgesamt 83 Polizeieinsätzen.

Dabei handelte es sich vorwiegend um umgefallene Bauzäune, Schilder, Mülleimer, Gartenmöbel und Trampoline. Teils wurden Bäume umgerissen, Äste abgeknickt und Ampeln verdreht sowie geparkte Anhänger auf die Fahrbahn und einzelne Ziegel von Dächern geweht.

Gäubahnstrecke war zeitweise gesperrt

Auf der Gäubahn zwischen Tuttlingen und Engen (Kreis Konstanz) fiel ein Baum auf die Schienen. Züge fielen aus. Die Bahn setzte Busse für den Ersatzverkehr ein. Auf einem Autohof bei Vöhringen-Sulz (Kreis Rottweil) drohte das Werbeschild eines Fastfood-Lokals herabzustürzen. Die Straße wurde deshalb gesperrt, der Parkplatz geräumt. Im Kreis Freudenstadt stürzten Bäume und Baustellen-Absperrungen an mehreren Stellen auf die Straßen. Etliche wurden gesperrt. In Loßburg und Alpirsbach gab es laut Polizei mehrere Gefahrenstellen durch umgefallene Bäume. In Nagold (Kreis Calw) beschädigte ein umgestürzter Bauzaun ein parkendes Auto.

Starke Regenfälle erwartet

Sturmtief "Nasim" brachte am Donnerstag auch in den Niederungen starke Böen. Besonders betroffen war der Schwarzwald. Auf dem Feldberg wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 141 Kilometer pro Stunde gemessen. Am Freitag drohen laut dem Deutschen Wetterdienst länger anhaltende und teilweise sehr kräftige Regenfälle. Im Schwarzwald sind bis Samstagmorgen aufsummiert durchaus unwetterartige Mengen von 40 bis 70 Liter pro Quadratmeter möglich.