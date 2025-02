Die "beliebteste Hochschule Deutschlands" hat nur knapp mehr als 3.000 Studierende. Trotzdem bietet die Hochschule Albstadt-Sigmaringen eine ganze Menge.

Die Hochschule Albstadt-Simgaringen ist laut einem Ranking der Internetseite "StudyCheck " die beliebteste Hochschule Deutschlands. Auf der Plattform können Studierende ihren Studiengang öffentlich bewerten. Nicht nur die Rektorin freut sich über das Ergebnis.

Studierende schätzen die kleinen Vorlesungen

Das Besondere an der Hochschule ist laut den Studierenden das familiäre Umfeld. Bei einer nicht-repräsentativen Umfrage auf dem Sigmaringer Campus wird klar, warum die Hochschule Albstadt-Sigmaringen im "Study-Check-Ranking" ganz oben steht: Die Studierenden erzählen, dass sie direkten Kontakt zu ihren Dozenten und Professorinnen haben und sich gut betreut fühlen. Eine Studentin erklärt, sie schätze die kleinen Seminargruppen, der Zusammenhalt unter den Studierenden sei dadurch viel größer.

Wie viele Studierende in einem Seminar sitzen, hängt vom Studiengang ab. Bei "Smart Building Engineering and Management" seien sie manchmal nur zu fünft in der Vorlesung, im Studiengang "Biomedical Sciences" maximal zu zwölft. In der Bioanalytik seien die Kurse oft größer, zeigt die Umfrage: Da könne es in einem Jahrgang auch mal um die 40 Studierenden geben. Die meisten Befragten finden kleine Lehrveranstaltungen angenehm und möchten sie nicht gegen den großen Vorlesungssaal in der Universität tauschen.

Alles in allem sind die Befragten zufrieden - auch, wenn Sigmaringen als Stadt kein ausschweifendes Studentenleben bietet. Samstags fahre der letzte Bus vom Wohnheim in die Stadt um 14 Uhr, sonntags fahre er gar nicht, sagt eine Studentin. Aber das sei zu verkraften - sie habe ja ein Auto.

Rektorin: Digitale Lehre an Hochschule ist entscheidend

Die Rektorin Ingeborg Mühldorfer freut sich über die Auszeichnung. Sie sagt, der Erfolg liege in der Digitalisierung der Hochschule. Denn seit einigen Jahren ist es möglich, nahezu alle Seminare und Vorlesungen hybrid zu besuchen. Das heißt, die Studierenden können in Präsenz oder Online an der Veranstaltung teilnehmen. Außerdem könne man jedes Studium auch in Teilzeit absolvieren.

"Wir wollen keine Studierenden verlieren. Sei es eine Mutter, die zu Hause Kinder hat und studieren will oder jemand, der nebenher arbeiten muss. Das muss einfach gehen."

Gerade als kleine Hochschule im ländlichen Raum müsse man sich durchsetzen, so Mühldorfer. Und das geht, indem die Lehre attraktiver gemacht wird. Auch deshalb hat die Hochschule ein Institut für zukunftsfähiges Lehren und Lernen eingerichtet. Dort geht es vor allem darum, die digitale Lehre weiterzuentwickeln.

Über die Hochschule Albstadt-Sigmaringen

Rund 3.100 Menschen studieren an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen im Bachelor oder Master. Auf dem Campus in Albstadt werden Fächer aus den Bereichen "Technik" und "Informatik" gelehrt. Am Campus in Sigmaringen gibt es Studiengänge aus den Bereichen "Wirtschaft" und "Life Science", also zum Beispiel Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften oder Bioanalytik. Außerdem gibt es berufsbegleitende Masterstudiengänge.

Über die Plattform "StudyCheck"

"StudyCheck" ist ein Online-Portal, auf dem Studierende ihren Studiengang und ihre Hochschule in verschiedenen Kategorien bewerten können. Ein entscheidender Faktor ist die "Weiterempfehlungsrate". Anhand der Erfahrungsberichte stellt die Seite jedes Jahr ein Ranking zusammen, den so genannten "StudyCheck Award". Den zweiten Platz belegt dieses Jahr die Hochschule Reutlingen.