An den Hochschulen in Baden-Württemberg findet heute den ganzen Tag lang fast überall der Studieninfotag statt. Wegen Corona sind die Veranstaltungen an der Uni Tübingen zum Beispiel ausschließlich online. Auf der Homepage der Eberhard Karls Universität Tübingen geben Onlinefilme und Videochats einen Überblick über die einzelnen Studienfächer. Dazu gibt es auch live-Angebote über ein Videokonferenz-Tool. Auf der Internetseite findet sich eine Liste mit Themen und der jeweiligen Uhrzeit. Auch die Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg und die Hochschule Albstadt-Sigmaringen haben Online-Programme zusammengestellt. Eine allgemeine Übersicht der Standorte gibt es auf der Internetseite des Landes Baden-Württemberg.