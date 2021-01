per Mail teilen

Die Liga der freien Wohlfahrtspflege im Kreis Reutlingen hat eine Studie zu Menschen in Wohnungsnot gestartet. Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt von der Hochschule in Ludwigsburg. Ein Ergebnis der Befragung soll Ende 2021 vorliegen, so der Vorsitzende der freien Wohlfahrtspflege Wolfgang Grulke. Auf das Thema sei man bei früheren Lebenslagenberichten gestoßen, für die Langzeitarbeitslose, Alleinerziehende und kinderreiche Familien befragt wurden.