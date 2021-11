Studie der Uni Tübingen: Klima hatte Einfluss auf Gewicht

Je kälter die Regionen waren, die die Menschen besiedelten, desto mehr wogen die Menschen. Das wurde jetzt in einer Studie an der Universität Tübingen nachgewiesen.

Dreihundert Knochenfunde aus einer Million Jahre verglich das internationale Forscherteam mit den weltweiten Wetterdaten in diesem Zeitraum. So ließ sich bestimmen, in welchem Klima die jeweiligen untersuchten Menschen lebten. Je kälter eine Region, desto schwerer die Menschen, unabhängig von den Kontinenten. Die regional vorherrschenden Temperaturen waren somit ein Haupttreiber in der menschlichen Evolution.

Das Forschungsteam aus Archäologen, Anthropologen, Ökologen und Klimamodellierern, unter Leitung von Dr. Manuel Will von der Universität Tübingen, hatte die Körper- wie auch Gehirngrößen von über 300 Fossilien der Gattung Homo weltweit gesammelt und sie mit rekonstruierten Klimadaten abgeglichen. Unsere Spezies Homo sapiens entstand vor etwa 300.000 Jahren in Afrika. Die Gattung Homo existiert schon viel länger und umfasst die Neandertaler und andere ausgestorbene, verwandte Arten wie Homo habilis und Homo erectus. Ein entscheidendes Merkmal der Evolution unserer Gattung ist der Trend zur zunehmenden Körper- und Gehirngröße.

Über viele Jahre gesammelte Größen-Daten

Im Vergleich zu früheren Arten wie Homo habilis ist Homo sapiens 50 Prozent schwerer und sein Gehirn in etwa dreimal so groß. Was aber als Treiber solche Veränderungen bewirkt hat, ist bislang umstritten. In der aktuellen Studie kombinierte das Forschungsteam über viele Jahre gesammelte Größen-Daten mit einer neu entwickelten Rekonstruktion der regionalen Klimaverhältnisse weltweit, bis zu eine Million Jahre vor unserer Zeit.

Wissenschaftler: Besserer Puffer gegen kalte Temperaturen

Die Studie konnte so erstmals das Verhältnis zwischen Klimaverhältnissen und der Körper- und Gehirngröße unserer Gattung analysieren. Menschen in kälteren Regionen waren tendenziell schwerer. Dies bot einen bessern Puffer gegen kältere Temperaturen, ein Zusammenhang, der so auch schon bei Säugetieren festgestellt wurde: Ein Körper verliert weniger Wärme, wenn seine Masse im Verhältnis zu seiner Oberfläche groß ist.