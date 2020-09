Der neue Mobilfunkstandard 5G könnte die Mobilität in ländlichen Regionen verbessern: mit autonom und ferngesteuert fahrenden Bussen. Das hat eine Studie der Reutlinger Hochschule ergeben, welche die Kreise Reutlingen, Sigmaringen, Zollernalb und die Stadt Reutlingen in Auftrag gegeben haben.

Die zentrale Erkenntnis der Studie: Die 5G-Technik ermöglicht den sicheren Betrieb autonom fahrender Busse, sagt der Logistik-Professor Wolfgang Echelmeyer von der Reutlinger Hochschule. Das Gesetz erlaubt das noch nicht, deshalb sitze bei Tests immer noch ein Fahrer im Bus. Mit 5G könnten die Busse computergesteuert und von einer Person kontrolliert werden, die in einer Zentrale sitze und für mehrere Busse zuständig sei, so Echelmeyer.

So oder so ähnlich könnten die 5G-gesteuerten, autonom fahrenden Shuttle-Busse aussehen. Sie werden von der ZF-Tochter "2getthere" hergestellt. Pressestelle ZF Friedrichshafen AG

5G als Chance für den ländlichen Raum

Der 5G-Mobilfunkstandard ermögliche mithilfe der enormen Internetschnelligkeit, dass die Daten- und Bildübertragung und damit eine Steuerung in Echtzeit sichergestellt sei. In den Kreisen Reutlingen, Sigmaringen, Zollernalb und die Stadt Reutlingen setzt man große Hoffnungen auf neue integrierte Verkehrssysteme und innovative Mobilitätskonzepte. Damit wolle man den ÖPNV im ländlichen Raum attraktiver machen.

"Der neue Mobilfunkstandard 5G hat das Potenzial, autonomes Fahren zu ermöglichen und damit vor allem der Bevölkerung in ländlichen Regionen deutliche Verbesserungen in der Mobilität zu bringen." Thomas Reumann, Landrat Reutlingen

Autonomen Shuttle-Service im Outletcity Metzingen testen

Die Funkfernsteuerung soll in einer ersten Phase im Reutlinger Industrie- und Gewerbepark getestet werden, danach in der Outletcity Metzingen. Das Interesse an der Technik sei bei Firmen riesig, so Echelmeyer. Er und sein Team hoffen nun auf Fördermittel vom Bund.