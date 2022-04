Studierende helfen bei PCR-Tests

per Mail teilen

Zehn Studierende der Bioanalytik von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen helfen in einem Ravensburger Großlabor, das PCR-Tests auswertet. Die Nachfrage nach den Corona-Tests sei derzeit so hoch, dass viele medizinische Labore kaum hinterherkämen, teilte die Hochschule mit. Das Ravensburger Labor MVZ gehört zu den größten klinischen Laboren Deutschlands. Die hohen Infektionszahlen durch die Omikron-Variante führten derzeit zu einer großen Nachfrage nach PCR-Tests, sodass das Labor dringend die Unterstützung der Studierenden brauche, so die Hochschule. Auch Forderungen, die Teststrategie zu ändern, würden lauter. Laut der Hochschule wäre es sinnvoll, nur noch besonders schützenswerte Menschen oder symptomatische Verdachtsfälle einem PCR-Test zu unterziehen.