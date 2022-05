Ein zweieinhalb-jähriges Kind soll in einem Freizeitbetrieb bei Erpfingen (Kreis Reutlingen) beim Trampolin-Springen an eine Metallstütze gekommen sein und daraufhin einen Stromschlag bekommen haben. Als der Vater seine Tochter vom Trampolin wegholte, soll auch er einen Stromschlag bekommen haben, teilte die Polizei jetzt mit. Demnach wurde das Kind in eine Klinik gebracht und der Betrieb an dem Trampolin sofort eingestellt. Die Ursache für den Stromschlag soll nun ein Gutachter ermitteln.