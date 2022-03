In Baiersbronn im Kreis Freudenstadt ist in der vergangenen Nacht wegen des Unwetters der Strom in mehreren Haushalten ausgefallen. Laut Polizei gingen viele Anrufe bei der Feuerwehr ein. Ansonsten habe das Unwetter keine größeren Schäden in der Region angerichtet. In manchen Teilen in Baden-Württemberg waren Straßen durch Starkregen überflutet und Keller vollgelaufen.