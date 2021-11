per Mail teilen

In Gomadingen und in Teilen von Großengstingen (Kreis Reutlingen) ist in der Nacht der Strom ausgefallen. Der Betreiber, die Netze BW, ist seit den frühen Morgenstunden dabei den Schaden zu beheben. Seit 6 Uhr gibt es wieder Strom. Die Ursache ist laut Polizei unklar.