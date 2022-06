Ein Autofahrer hat in Balingen (Zollernalbkreis) für einen Stromausfall in mehreren Wohnhäusern gesorgt. Laut Polizei hatte der 49-Jährige am Montagabend an einer leicht abschüssigen Straße geparkt und vergessen, die Handbremse anzuziehen. Deshalb machte sich das Auto selbständig und rollte rückwärts die Straße runter. Es rammte ein anderes Fahrzeug und einen Stromverteilerkasten, wodurch ein Blackout in mindestens vier Häusern verursacht wurde.