Seit einiger Zeit wird im Schwarzwald Waldbaden angeboten. Dabei hält man sich im Wald auf, beobachtet, schärft die Sinne, macht Entspannungsübungen. Diese Art des Naturbadens gibt’s nun auch auf Streuobstwiesen.

Die Pädagogin Birgitt Borchert führt eine kleine Gruppe durch die Wiesen. Sie ermuntert immer wieder, auf einzelne Sinne zu achten und leitet Entspannungsübungen. Ganz nach dem Motto: Alles kann, nichts muss! Nur eine Regel gibt es: Nicht schneller laufen als Borchert, die sehr, sehr langsam läuft. Es ist also eher ein Schleichen durch die Natur. Nur so könne man die Streuobstwiese sehen, hören, riechen und fühlen, wie sie ist, meint Borchert, die auch Kurse im Waldbaden gibt.

"Ich würde behaupten, es ist ein Unterschied ob im Wald oder hier. Aber der körperlich positive Effekt und für die Psyche ist der gleiche. Das machen die Bäume aus und die Vielfalt, von der wir schon gesprochen haben. Es wird auch Parkbaden oder sowas geben. Und es geht auch wieder ums draußen sein."

Den Alltag vergessen

Und da die Streuobstwiesen in der Region so einmalig sind, bieten sie sich eben an, um in ihnen zu baden. Die Tour führt zu einigen Schafen, die gerade die unreifen Äpfel der Obstbäume abknabbern. Sie beachten die Streuobstwiesenbader kaum, weil die sehr langsam und schweigend gehen. Kursleiterin Borchert ist es wichtig, dass alle versuchen, sich zu fokussieren. Sie sollen nicht überlegen, was man morgen kocht oder noch besorgen muss, sondern die Aufmerksamkeit immer wieder auf die Sinne lenken.

SWR Theresa Krampfl

"Eine Verbindung zur Natur aufzubauen, um wieder so richtig zu fühlen, was das bedeutet. Und vielleicht auch mal mehr aufzuschreien, wenn man wieder irgendein Baum gefällt werden soll. Wenn man das so erlebt, hat das viel mehr Bedeutung. "

Angebot soll es auch im Winter geben

Trotz Auto-, Traktoren- oder Flugzeug-Geräuschen können sich die meisten tatsächlich auf dieses Experiment einlassen und sich erholen. Am Ende des Streuobstwiesenbadens gibt’s dann noch die passende Verköstigung: Birnenschnaps, Most, Apfelsaft, Kräuter aus der Streuobstwiese, dazu Baguette. Birgitt Borchert will die Kurse in allen Jahreszeiten anbieten, auch im Winter. Dann könne man zwar nicht 20 Minuten unter einem Baum liegen, aber man könne mehr in Bewegung sein und vielleicht auch mal barfuß durch den Schnee laufen.