Strengere Einlassregeln in Pflegeheimen

Für Besucher in Pflegeheimen gelten mit der neuen Corona-Verordnung in Baden-Württemberg wieder strengere Einlassregeln mit Schnelltests. Die Heime in der Region haben sich darauf eingestellt. Im Martin-Haug-Stift in Freudenstadt kontrolliert das hauseigene Pflegepersonal die Besucher. Alle, die ins Haus möchten, werden getestet - auch Geboosterte, sagte eine Sprecherin dem SWR. Noch könne das Personal die Tests durchführen.

Im Münsinger Samariterstift (Kreis Reutlingen) werden täglich sowohl Besucher als auch alle Mitarbeitenden vor dem Betreten des Hauses von einem Security-Mitarbeiter getestet. Im Haus am Stettenberg in Balingen (Zollernalbkreis) führen am Eingang Mitarbeiter mit Unterstützung einer Ehrenamtlichen Schnelltests durch. Der Pflegedienstleiterin bereitet Sorge, dass ungeimpfte Besucher, die mit einem einfachen Schnelltest ins Haus kommen dürfen, die 75 Bewohner anstecken könnten, sagte sie dem SWR.

Für den Besuch in Reutlinger Einrichtungen der BruderhausDiakonie wurde eine zentrale Schnelltest-Stelle eingerichtet, die täglich geöffnet ist. Dort sollen sich die Angehörigen von Bewohnerinnen und Bewohnern vorab testen lassen. In den Einrichtungen kontrollieren dann Mitarbeitende der BruderhausDiakonie oder eines Sicherheitsdienstes die notwendigen Nachweise.