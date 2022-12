In den vergangenen Nächten herrschte verbreitet strenger Frost. Die Temperaturen fielen fast überall in den zweistelligen Minusbereich. Bald wird es wieder deutlich milder.

Viel Sonne aber Minusgrade in der Nähe von Tübingen. SWR Anette Hübsch

Dieses Wochenende war geprägt von eisiger Luft. Besonders in den Nächten sackte die Temperatur in den strengen Frostbereich. In der Nacht von Samstag auf Sonntag war etwa Hechingen mit Minus 15 Grad einer der kältesten Orte im ganzen Land. Vor allem die mittleren Lagen verfielen mit zweistelligen Minusgraden in Kältestarre .

Der Schnee bleibt bei den frostigen Temperaturen liegen. SWR Harry Röhrle

Meßstetten hatte frostig kalte Minus 18 Grad

Noch kälter war der Samstagmorgen. Meßstetten (Zollernalbkreis) lag mit Minus 17,9 Grad auf Platz zwei der kältesten Orte im Land. Nur Hermaringen auf der Ostalb war noch ein paar Zehntel Grad frostiger. Im Großen Rinnental bei Sonnenbühl (Kreis Reutlingen) zeigte das Thermometer der Wetterstation von Klimatologe Roland Hummel Minus 23 Grad.

In den Höhen war die Nacht auf Sonntag aber schon deutlich milder. Der Feldberg etwa war am Sonntag früh der mildeste Ort in Baden-Württemberg. Hier ist jetzt schon die südliche Strömung zu spüren, die das Wetter in der Vorweihnachts-Woche prägt.

Blauer Himmel und frostig weiße Bäume formen ein winterliches Kunstwerk. SWR Harry Röhrle

Bald schon wieder zweistellige Plus-Grade

Der Wetter-Fahrplan für die Tage bis zum Weihnachtsfest bringt eine deutliche Milderung. Die neue Woche startet noch leicht frostig, tagsüber gehen die Temperaturen aber deutlich in den Plusbereich. Bis Ende der Woche wird die Luft - stand Sonntagnachmittag - fast schon so mild, wie im Vor-Frühling. Zweistellige Plus-Grade markieren dann das typische Weihnachtstauwetter.