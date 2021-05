per Mail teilen

Im Streit um zu viel Lärm auf der B27 bei Walddorfhäslach (Kreis Reutlingen) zieht die Gemeinde jetzt einen Verkehrsexperten hinzu. Er soll die Lärmbelastung für die Bewohner neu berechnen. Bis 2030 rechnet die Gemeinde Walddorfhäslach mit einer Zunahme des Verkehrs von knapp 20 Prozent. Die Lärmbelastung an der B27 sei schon jetzt hoch und werde noch weiter zunehmen, so Bürgermeisterin Höflinger. Es gibt zwar einen 2 Meter hohen Lärmschutzwall, das sei aber zu wenig, sagt die Bürgermeisterin. Die Gemeindeverwaltung will daher die tatsächliche Lärmbelastung für den Ort neu berechnen lassen.