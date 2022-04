per Mail teilen

Die Gewerkschaft ver.di hat am Freitagmorgen auch im Zollernalbkreis zu Warnstreiks bei den Betrieben der Südwestdeutschen Landesverkehrsgesellschaft SWEG aufgerufen.

Rund 50 Bahnbeschäftigte und Vertreter der Gewerkschaft ver.di haben mit Tröten, Plakaten und Reden auf ihre Anliegen im aktuellen Tarifstreit hingewiesen. Ihre Forderung: eine Lohnerhöhung um sieben Prozent. Die Arbeitgeber haben bisher drei Prozent angeboten. Das sei viel zu wenig angesichts der gestiegenen Preise und der großen Belastungen der vergangenen Monate und Jahre, sagte die Gewerkschaft.

"Sieben Prozent hört sich viel an, aber im Kern geht es darum, dass wir gute Arbeitsbedingungen und Löhne haben wollen. Wer den ÖPNV stärken will, muss auch die Kolleginnen und Kollegen gut bezahlen und bei einer galoppierenden Inflation brauchen die Beschäftigten den Ausgleich."

Gewerkschaft: Arbeitgeber müssen sich bewegen

Drei Verhandlungsrunden sind bisher ohne Ergebnis geblieben. Mit den Warnstreiks will ver.di ein erstes Zeichen setzen, dass die Forderungen ernst seien und man nun erwarte, dass die Arbeitgeber ein verhandlungsfähiges Angebot vorlegen, so Gewerkschaftsvertreter Benjamin Stein. Ver.di verhandelt für bundesweit rund 6000 Beschäftige mit dem Bundesverband Deutscher Eisenbahnen. In Baden-Württemberg wurden die Regionen Rhein-Neckar, Ortenau und Zollernalb der SWEG bestreikt.

Berufs- und Schülerverkehr betroffen

Der Warnstreik war aus Sicht von ver.di ein Erfolg, die Beteiligung der Beschäftigten groß. Nur zwei Züge seien im SWEG-Streckennetz der Hohenzollerischen Landesbahn am Freitagmorgen gefahren. Die meisten Züge der Zollernbahn zwischen Tübingen und Sigmaringen seien ausgefallen. Ebenso alle von der SWEG besetzen Buslinien in Hechingen, Gammertingen, Sigmaringen und Reutlingen. Gegen 9:30 Uhr war der Warnstreik beendet.