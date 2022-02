Wandern von der Vitus-Kapelle in Gruol zum Kloster Kirchberg

Ziel der kleinen Wanderung, die in Haigerloch-Gruol (Zollernalbkreis) beginnt: Das Kloster Kirchberg. Es liegt auf der Gemarkung von Renfrizhausen, einem Ortsteil von Sulz am Neckar. Das Berneuchener Haus ist ein Tagungs- und Einkehrhaus, das zum Diakonischen Werk Württemberg gehört. Das Gelände ist offen, und ohne Lockdown kann man in der Klosterschenke auch einkehren.

SWR Jörg Heinkel

