Die Berufliche Schule Rottenburg (Kreis Tübingen) hat am Montag einen Wetterballon in die Stratosphäre geschickt. Mit dem Experiment wollen Physikschüler Daten wie Luftdruck und Temperatur erfahren.

Der weiße Ballon war mit einer exakt berechneten Menge Helium gefüllt und mit einer Sonde ausgestattet. In dieser Sonde sind zwei Kameras, die den kompletten Flug aufgezeichnet haben. Am Vormittag ist der Ballon in den Himmel gestiegen. Die Rottenburger Berufsschüler haben den Start mit Applaus begleitet.

Ballon platze in 35.000 Metern Höhe

Das Experiment verlief nach ersten Einschätzungen planmäßig. Der Flug dauerte knapp drei Stunden. In einer Höhe von etwa 35.000 Metern platzte der Ballon. Kurz davor sollte er noch Bilder von der Erdkrümmung und dem Weltall liefern. Die Messdaten wurden teilweise direkt zur Erde gefunkt.

Eine Suchmannschaft hat sich gleich nach dem Start in Rottenburg auf den Weg gemacht, um die Sonde ausfindig zu machen. Gefunden wurde sie zwischen Günzburg und Augsburg. Sie ist damit etwas weiter als berechnet geflogen. Den Landeplatz hatte sich das Suchteam von einer App, die auf aktuelle Wetterdaten zurückgreift, anzeigen lassen.

SWR Sarah Beschorner

Die Idee für das Experiment war in den Osterferien entstanden. Über die Pfingstferien hatten die Schüler den Ballonstart dann konkret geplant und vorbereitet.

Behörde musste Projekt genehmigen

Für das Projekt musste die Berufsschule eine Genehmigung bei der Landesluftfahrtbehörde am Regierungspräsidium Stuttgart einholen und eine Haftpflichtversicherung abschließen.