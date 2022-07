In Dornstetten (Kreis Freudenstadt) musste am Dienstagnachmittag die Landstraße in Richtung Hörschweiler wegen eines Waldbrandes komplett gesperrt werden. Laut Polizei brannten am Fahrbahnrand mehrere Bäume. Gegen 17 Uhr hatte die Feuerwehr die Flammen gelöscht. Ob es Verletzte gab, ist laut Polizei noch unklar.