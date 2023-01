Straßenbeleuchtung in Tübingen muss nachts wieder an sein

In Tübingen bleiben die Lichter nachts bald wieder an. Das hat das Regierungspräsidium Tübingen entschieden. Der Weisung waren wochenlange Querelen vorausgegangen.

Nachts leuchten in Tübingen bald wieder die Straßenlaternen. Dazu hat das Regierungspräsidium Tübingen eine Weisung herausgegeben. Innerhalb einer Woche müssen die Zebrastreifen nachts wieder beleuchtet werden. Und damit die ganze Stadt, denn die Zebrastreifen können nicht separat beleuchtet werden.

Oberbürgermeister Boris Palmer verärgert

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer ist deswegen verärgert. Er und die Stadt wollten Strom sparen und dafür nachts die Straßenbeleuchtung auslassen. So könnte einiges gespart werden:

Die Universitätsstadt Tübingen spart durch die nächtliche Abschaltung der Straßenbeleuchtung zehn Prozent ihres gesamten Strombedarfs ein.

Streitfall dauert schon Wochen an

Der Streitfall ging seit einigen Wochen hin und her. Die Stadt wollte Strom sparen, doch Zebrastreifen müssen auch wenn es dunkel ist, gut sichtbar sein, brauchen also nachts Lichter - das hat sogar das Landesverkehrsministerium gefordert. Oberbürgermeister Boris Palmer ging so weit, Wirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck um Hilfe zu bitten - vergeblich. Das Regierungspräsidium Tübingen wies die Stadt laut eigenen Angaben an, die Straßenbeleuchtung nachts wieder anzumachen. Und diesmal fügte sich Palmer - natürlich widerwillig.