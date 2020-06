Die Härchen der Raupe können bei Menschen heftige allergische Reaktionen auslösen: Wegen der Eichenprozessionsspinnerraupe sind ab sofort einige Fußwege in Tübingen gesperrt.

Die Raupe hat sich trotz Bekämpfung in den Gebieten Sand und Waldhäuser-Ost ausgebreitet, teilte die Tübinger Stadtverwaltung mit. Betroffen sind vor allem die Eichen zwischen Sandweg und Nordring, eine Gegend, in der viele Schul- und Kindergartenkinder unterwegs sind. Deshalb hat die Stadt hier sämtliche Fußwege gesperrt.

Ausbreitung wegen Klimaveränderungen

Auch eine Bushaltestelle wird nicht mehr angefahren. Die Sperrungen werden voraussichtlich mehrere Wochen aufrecht erhalten. In Deutschland breitet sich die Raupe wegen der Klimaveränderungen immer mehr aus, so Experten. Laut Schutzgemeinschaft Deutscher Wald waren die Bedingungen auch in diesem Frühjahr für die Raupe gut. Der Eichenprozessionsspinner kommt an allen Eichenarten vor, wo er seine Eier ablegt.