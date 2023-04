In den 80ger Jahren hatten sie sich noch rar gemacht. Damals gab es nicht einmal 3.000 Storchenpaare in ganz Deutschland. Mittlerweile sieht man Meister Adebar wieder häufiger auf Wiesen und Kirchtürmen. Nicht nur Babys sollen die Störche im Volksmund bringen, sondern auch Glück und den Frühling. Also, wenn es danach geht, dann müsste Mühlheim am Bach im Kreis Rottweil ein sehr glückliches Dorf sein. Schon Anfang des 19. Jahrhunderts gab es hier laut einer Chronik Störche. Und seit 2019 leben sie wieder dort auf dem Kirchturm. Kein Wunder, denn die Mühlheimer tun alles für ihre Störche auch die Kommunikation klappt schon ganz gut.