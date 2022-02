Notgelandeter Storch aus Winterlingen ist verschwunden

per Mail teilen

Ein notgelandeter Storch sorgt bei Winterlingen für Rätselraten. Erst wurde der geschwächte Vogel gefüttert, dann verschwand er. Wurde er womöglich gefangen?

Eine Autofahrerin hatte den Storch bei Winterlingen-Harthausen (Zollernalbkreis) entdeckt. Zwei Tage lang stand er nur wenige Schritte von der Straße entfernt im Schnee. Die Frau informierte daraufhin ehrenamtliche Naturschützer der Vogelfreunde Harthausen. Paul Pfaff von den Vogelfreunden stellte fest, dass der Weißstorch nicht verletzt war und versorgte das ausgehungerte Tier mit Futter. Er und seine Kollegen von den Vogelfreunden vermuten, dass der Sturm am Wochenende den Storch dazu zwang, in Winterlingen zu landen. Weil auf der verschneiten Zollernalb Nahrung knapp ist, sollte der Storch auch in den Tagen darauf gefüttert werden.

Paul Pfaff von den Vogelfreunden Harthausen füttert den Storch mit Eintagsküken Karl-Otto Gauggel

Was ist mit dem Storch passiert

Doch dann war der Storch plötzlich verschwunden. Das sorgt für Verunsicherung. Denn kurz zuvor wurden laut den Vogelfreunden zwei Frauen beobachtet, die mit einem Netz unterwegs waren. Haben sie den Weißstorch eingefangen? Und wenn ja, wohin haben sie ihn gebracht? Was haben sie mit ihm gemacht? Fragen, die bislang ungeklärt sind. Möglich ist auch, dass sich der Storch in Winterlingen den Bauch vollgeschlagen und dann schöne Wetter genutzt hat, um weiterzufliegen.

Der Storch wollte eigentlich nach Frankreich

Wohin er wollte, das ist klar. Denn bei dem Winterlinger Vogel handelt es sich um einen 20 Jahre alten französischen Storch. Die Storchenbeauftragte des Regierungspräsidiums Tübingen, Ute Reinhardt, hat das Tier anhand seines Fußringes identifiziert. Derzeit kehren die ersten Störche aus dem Winterquartier in Afrika wieder in ihre angestammten Brutgebiete zurück. Reinhardt vermutet, dass der Winterlinger Storch beim Sturm mit Schnee und Eis von seiner Route abgekommen ist und deshalb auf der Zollernalb landete.