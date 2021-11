per Mail teilen

Ein Schuster aus Pfullingen hat einen Parkplatz in der Stadtmitte. Doch den kann er oft nicht nutzen. Er weiß sich aber zu helfen.

Emsal Kaya ist ein Schuster in Pfullingen (Kreis Reutlingen) und hat seit Jahren ein Problem - sein Parkplatz in der Stadtmitte ist ständig belegt. Und weil er nicht immer den Abschleppdienst kommen lassen wollte, hat er sich was einfallen lassen: ein Schild, das kurz aufleuchtet und Falschparker abschrecken soll. Es funktioniert.