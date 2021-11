Am 9. November 1938 brannten in Deutschland die Synagogen. Um an die Terror-Opfer zu erinnern, gibt es in vielen Städten Stolpersteine. In Tübingen wurden diese von Jusos gereinigt.

Mit Handschuhen, Kupferpolitur und Wasser ausgerüstet, reinigten zehn Freiwillige die 82 Stolpersteine im Tübinger Stadtgebiet. Jetzt sind die Namen der jüdischen Nazi-Opfer wieder gut lesbar. Anlass der Aktion am Sonntagnachmittag war die Reichspogromnacht von 1938, die sich am Dienstag jährt. Nationalsozialisten brannten damals Synagogen nieder und begannen damit den millionenfachen Mord an Menschen jüdischen Glaubens. Gedenken an die Reichspogromnacht Geplant haben die Aktion der Tübinger Verein für jüdische Kultur und die Jungsozialisten. Julia Silec, Kreisvorsitzende von den Tübinger Jusos, sagte dem SWR, sie finde es gerade für junge Leute wichtig, an den 9. November zu erinnern, weil es immer weniger Zeitzeugen gibt. Wenn Großeltern nicht mehr erzählen könnten, gerate die Zeit leicht in Vergessenheit. Die Messingsteine sind in den Gehwegen vor den ehemaligen Wohnhäusern der einstigen jüdischen Bürger verlegt. Darauf steht außerdem, wann sie geboren und unter welchen Umständen sie wann und wo gestorben sind. Weil die Stolpersteine mit der Zeit verwittern, haben sich rund zehn Freiwillige getroffen, um sie zu putzen. Eine der jungen Helferinnen sagte, es sei sehr schade, wenn man die wichtigen Steine nicht mehr lesen könne. Erinnern an die früheren Mitbürger Und so wurde jeder Stein ein paar Minuten lang mit Politur geschrubbt und dann mit Wasser abgewaschen. Das ging nicht, ohne nieder zu knien - eine schöne Geste, fanden die Freiwilligen. Und beim Reinigen war auch Zeit, sich mit dem Schicksal der Menschen zu beschäftigen, an die die Steine erinnern. Fabian Köppen von den Jusos hat deren Lebensgeschichten erzählt, zum Beispiel die der Familie Wochenmark: Die Eltern wurden ermordet, den Kinder gelang die Flucht und sie überlebten den Holocaust.

Sendung am Di. , 9.11.2021 16:00 Uhr, SWR4 BW Regional, SWR4 BW aus dem Studio Tübingen