per Mail teilen

In Gomaringen (Kreis Tübingen) fließt das Wasser wieder. Das hat die Gemeinde dem SWR mitgeteilt. Der Schaden an der Hauptleitung konnte rasch behoben werden, weil die Stelle des Rohrbruchs gut erreichbar war. Seit der Mittagszeit waren der gesamte Ortsteil Stockach und Teile von Gomaringen von der Störung der Wasserversorgung betroffen. In vielen Häusern floss kein Trinkwasser mehr aus der Leitung.