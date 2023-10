Sie wollten eigentlich nur eine Tour auf dem Neckar unternehmen: Als am Wochenende 14 Fußballspieler aus Bayern in Tübingen in einen Stocherkahn einsteigen wollten, kenterte er.

Ein Großaufgebot der Rettungskräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, DLRG und Polizei musste am Wochenende an den Neckar ausrücken. Dort war am Samstagnachmittag ein Stocherkahn gekentert. Da es sich um eine sogenannte Wasserrettung handelte, rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot in die Tübinger Gartenstraße an.

Vier Personen wegen Unterkühlung in Behandlung

Laut Polizei sank der Kahn bereits, als die Sportler einstiegen. Wie die Polizei auf Anfrage des SWR mitteilte, wurde keiner der Fußballer ernsthaft verletzt. Lediglich vier Personen mussten wegen Unterkühlung kurzzeitig durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt werden. Alle weiteren Mitfahrer schwammen ans Ufer und kletterten dort an Land. Ihre Tour durch Tübingen setzten die Mitglieder des Fußballvereins anschließend zu Fuß fort. Während des Einsatzes der Rettungskräfte war die Gartenstraße in Tübingen voll gesperrt.

Bereits im April wegen Panik Stocherkahn umgekippt

Bereits Ende April war ein vollbesetzter Stocherkahn mit 17 Insassen umgekippt, die gerettet wurden und es selbst ans Ufer schafften. Damals waren Fackeln, die an dem Kahn abgebracht waren, heruntergefallen, als der Kahn an einem Ast hängenblieb. Daraufhin war Panik ausgebrochen und der Kahn kippte um. An der Rettung und der Versorgung der Stocherkahnfahrer waren rund 100 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und DLRG beteiligt.