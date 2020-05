Tübinger Stocherkähne wieder zu Wasser gelassen

Mit dem Wässern der Stocherkähne am Wochenende hat in Tübingen die Saison begonnen. Allerdings ist noch unklar, wie der Neckar mit Gästen befahren werden kann. Die Stadtverwaltung will in Kürze ein Konzept vorlegen. Fest steht allerdings schon, dass das traditionelle Stocherkahnrennen in diesem Jahr ausfällt.