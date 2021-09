Vor der Bürgerbefragung: Die Innenstadtstrecke in Tübingen polarisiert

Am Sonntag stimmen die Tübinger Bürgerinnen und Bürger über die Innenstadtstrecke der Regionalstadtbahn Neckar-Alb ab. Dieser Streckenabschnitt polarisiert. Das Ergebnis ist ungewiss.

Knapp eine Woche vor dem Bürgerentscheid kommt man um das Thema Stadtbahn nicht herum, wenn man durch die Stadt schlendert. Es gibt Infostände in der Stadt, Leserbriefe in der Zeitung und große Banner an exponierten Stellen in der Altstadt. Gegner und Befürworter der Innenstadtstrecke der Regionalstadtbahn Neckar-Alb werben um ihre Position und versuchen Unentschlossene noch zu überzeugen.

Unzählige Leserbriefe in der Lokalzeitung

Das Thema polarisiert. Im Schwäbischen Tagblatt wurden schon unzählige Leserbriefe abgedruckt. So aufgebracht wären die Bürgerinnen und Bürger in Tübingen schon sehr lange nicht mehr gewesen, fällt Chefredakteur Gernot Stegert auf.

"Natürlich bei den Leserbriefen und noch mehr in sozialen Netzwerken wie Facebook, da nehme ich eine große Polarisierung, eine Spaltung wahr, die vor allem ein schwarz-weiß Denken zum Ausdruck bringt".

Lokalzeitung wird beschimpft

Ein Streitpunkt ist beispielsweise die Strecke über die Neckarbrücke. Laut Stadt muss sie auf jeden Fall neu gebaut werden. Sie beruft sich auf ein Gutachten. Die Gegner sagen, die Brücke müsste nur für die Stadtbahn erneuert werden. Sie berufen sich auf ein anderes Gutachten. Und beide Seiten werfen sich vor, absichtlich die Fakten zu verdrehen. Auch das Schwäbische Tagblatt musste sich schon heftige Kritik gefallen lassen. Als es die Infobroschüre der Stadt als einseitig kritisiert, empörte das zum Beispiel OB Boris Palmer. Der wiederum schrieb auf Facebook, die Zeitung würde Unwahrheiten verbreiten. Die Diskussionen erwecken den Anschein, als sei die Stadt in zwei Lager gespalten. Doch Tagblatt-Chef Gernot Stegert hat Zweifel.

"Wenn ich mit Menschen abseits der beiden Lager rede, dann habe ich eher den Eindruck, die Spaltung ist vielleicht gar nicht so groß, wie sie öffentlich wahrgenommen wird".

Das bestätigt auch Thomas Helle. Er ist Sprecher der Bürgerinitiative gegen die Stadtbahn. Die Stadt sei nicht gespalten, es gebe unterschiedliche Ansichten, so Helle und die würden manchmal heftig ausgetragen werden. Aber das sei eben Wahlkampf.

"Aber es ist nicht so, dass wir unversöhnlich einander gegenüberstehen. Wir können noch miteinander reden und es ist auch das Ziel, dass wir hinterher, nach dem Bürgerentscheid, wenn die Strecke abgelehnt wird, weiter konstruktiv an Lösungen arbeiten".

Die Innenstadtstrecke hat leidenschaftliche Befürworter und leidenschaftliche Gegner. Die Entscheidung am 26. September scheint ungewiss. SWR Montage SWR

Beide Seiten rufen zu respektvollem Umgang auf

In einer gemeinsam Pressemitteilung haben Befürworter und Gegner sogar dazu aufgerufen, weiterhin fair und respektvoll zu diskutieren. An den Infoständen scheint das zu klappen. Franca Leutloff ist Aktivistin bei Fridays for Future und regelmäßig für die Stadtbahn unterwegs. Ihr fällt auf, dass es Meinungsunterschiede in den Generationen gibt.

"Unsere gesamte Fridays for Future-Ortsgruppe sitzt den ganzen Tag im Klimacamp und diskutiert mit Leuten darüber, warum die Stadtbahn wichtig ist. Und da sieht man schon, dass da bei älteren Leuten auf jeden Fall viele deutlich kritischer eingestellt sind als bei den Jüngeren".

Einige haben schon per Briefwahl am Bürgerentscheid teilgenommen, für andere steht die Stimmabgabe noch an. An den Infoständen sind viele der Meinung, der Bürgerentscheid wird mit einem Nein ausgehen. Andere meinen die Stimmung würde wieder kippen und die Befürworter legten zu. Auf alle Fälle wird das Ergebnis der Bürgerbefragung mit Spannung erwartet.