per Mail teilen

Seit Beginn der Corona-Pandemie und Dank eines Luftreinhalteplans sind die Stickoxidwerte in Reutlingen immer weiter zurückgegangen. Das teilt die Stadt. Bereits im März lag die Stadt bei 33 Mikrogramm pro Kubikmeter im Jahresmittel. Inzwischen liegt der Wert bei 20 - das ist halb so viel wie die EU erlaubt. Damit gehört Reutlingen nicht mehr zu den Städten mit besonders schlechter Luftqualität und kommt ohne Fahrverbote aus, so das Regierungspräsidium Tübingen.