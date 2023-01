per Mail teilen

Die Sternsinger in der Region Neckar-Alb und Nordschwarzwald haben in diesem Jahr für den weltweiten Kinderschutz gesammelt. Dabei waren sie vielfach sehr erfolgreich.

Im Kreis Tübingen waren rund 1.000 Mädchen und Jungen unterwegs, so das katholische Dekanat. Noch liegen keine Ergebnisse vor, auch weil viel per Überweisung gespendet wurde, aber das Dekanat hofft, an den Stand von vor Corona anknüpfen zu können. Da kamen rund 180.000 Euro für den guten Zweck zusammen.

Sternsinger sammeln Spenden auch vor Supermarkt

Im überwiegend evangelisch geprägten Dekanat Calw waren nicht in allen Gemeinden Sternsinger unterwegs, einige hatten aber beispielsweise Stände vor Supermärkten aufgebaut, um so Spenden zu sammeln. Aus dem Bereich des Dekanats Zollern gibt es bislang nur vielversprechende Stichproben. Im Bereich Haigerloch zum Beispiel sammelten 60 Sternsinger über 13.000 Euro ein.