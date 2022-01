per Mail teilen

Wegen Corona ist der Segen der Sternsinger im Kreis Calw auch dieses Jahr vielfach selbstklebend. Er kommt nämlich in einem Briefumschlag als Aufkleber. Darauf zu sehen ist die Segensschrift für die Haustür. Die Sternsinger werfen die Briefumschläge ab Montag in die Briefkästen - zum Beispiel in Bad Liebenzell, Bad Teinach und Neubulach. Mancherorts liegen den Segensbriefen auch selbstgemachte Strohsterne bei. Insgesamt werden rund 4.000 Briefe verteilt.