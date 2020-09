Die insolvente Sternenbäck-Gruppe mit Sitz in Hechingen (Zollernalbkreis) schließt nach eigenen Angaben 45 Filialen. Davon betroffen sind auch Geschäfte auf der Schwäbischen Alb und im Kreis Sigmaringen.

Laut einer Mitteilung der Geschäftsleitung werden unter anderem die Filialen in Albstadt-Tailfingen und Balingen (beide Zollernalbkreis) sowie in Mengen, Meßkirch und Pfullendorf (alle drei Kreis Sigmaringen) schließen. Betroffen seien auch Filialen im Schwarzwald, darunter Freudenstadt und Schramberg (Kreis Rottweil). Man wolle sich künftig auf Geschäfte rund um die drei Produktionsstandorte im brandenburgischen Spremberg, im thüringischen Gera und in Hechingen konzentrieren, teilte Sternenbäck mit.

SWR Julia Klebitz

Standort Hechingen wohl unsicher

Dabei scheint die Zukunft des Standorts Hechingen unsicher. Man strebe eine Verkleinerung und möglicherweise eine Verlagerung der Produktionsstätte an, so die Geschäftsleitung. Man wolle jedoch einen Sternenbäck Standort in Baden-Württemberg halten und nicht etwa ausschließlich im Osten produzieren oder gar in China. Von den Schließungen sind 160 Mitarbeiter in Baden-Württemberg betroffen.

Corona ließ Umsätze einbrechen

Ende Mai teilte die Sternenbäck-Gruppe mit, in finanzielle Schieflage geraten zu sein und ein Schutzschirmverfahren beantragt zu haben. Als Grund nannte das Unternehmen die coronabedingten Schließungen. Sie hätten zu "dramatischen Umsatzeinbrüchen" geführt. Man habe zu wenig Kaffee, Kuchen, Snacks und Kaltgetränke verkauft. Die Einbußen hätten mit dem klassischen Bäckereigeschäft nicht ausgeglichen werden können, hieß es damals.

Insolvenzverfahren

Das Amtsgericht Hechingen hat im September das Insolvenzverfahren eröffnet. Sternenbäck mit Sitz in Hechingen hat mehr als 200 Filialen und beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiter.