Pizzerien, Schnellimbisse und Heißtheken haben sich längst darauf eingestellt: Essen to go. Wie aber sieht es in der Spitzengastronomie - also bei den Sterneköchen - im Land aus? Es gibt in Deutschland 308 Restaurants, die mit den begehrten Guide Michelin Sternen ausgezeichnet sind; in Baden- Württemberg sind es 77. Viele dieser Sterneköche haben beschlossen, in dieser Zeit dicht zu machen. Und manche wie das Waldhorn in Bebenhausen (Kreis Tübingen) haben umgestellt: auf ein Menü to go.