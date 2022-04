Stefanie Bürkle erneut zur Landrätin gewählt

per Mail teilen

Die CDU-Politikerin Stefanie Bürkle bleibt für weitere acht Jahre Landrätin des Kreises Sigmaringen. 36 von 41 Kreisräten haben für sie gestimmt.

Stefanie Bürkle, die Landrätin von Sigmaringen. Frank Engelhardt

Die 52-Jährige hatte keine Gegenkandidaten. Dass der Sigmaringer Kreistag die Juristin nun erneut zur Landrätin gewählt hat, ist keine Überraschung. Bürkle, die in Biberach an der Riß geboren wurde, hat sich immer zum Kreis Sigmaringen bekannt. Bei der vergangenen Landtagswahl haben viele für sie Chancen auf einen Ministerinnenposten gesehen. Bereits 2016 hatte sie aber schon abgewunken. Nun will sich die stellvertretende CDU-Landesvorsitzende weitere acht Jahre als Landrätin für den Kreis Sigmaringen einsetzen.

Mit Pragmatismus und Hilfsbereitschaft Krisen bewältigt

"Zunächst möchte ich unsere Stärken weiter stärken"

Für den ländlichen Kreis Sigmaringen gehöre Nachhaltigkeit zur Grund-DNA, sagte Stefanie Bürkle in ihrer Rede vor der Wiederwahl. Eine weitere Stärke sehe sie in der engen Vernetzung, dem Pragmatismus, der hohen Hilfsbereitschaft und dem persönlichen Engagement der Menschen im Kreis, mit denen man in den vergangenen Jahren auch große Probleme, bis hin zu akuten Krisen bewältigt habe.

Mehr Ärzte, bessere Anbindung

Angehen wolle die Landrätin in der kommenden Zeit verschiedene Infrastrukturthemen wie das MINT Exzellenzgymnasium in Bad Saulgau, die Zollernbahn, verschiedene Straßenverbindungen und auch die medizinische Versorgung im Kreis.

"Ja, es ist richtig, dass es zu wenig Ärzte in unserem Landkreis gibt. Aber nein: das ist nicht unsere Antwort an unsere Bürger. Unsere Antwort ist, dass wir dieses Problem gemeinsam angehen und alles dafür tun, es mit zu lösen!"

Sigmaringen müsse in ihren Augen auch ein Landkreis sein, mit dem sich die Menschen emotional verbunden fühlen und auf den sie stolz sind, sagt Bürkle.