Wer einmal da war, will immer wieder hin: Ins Hochmoor auf dem Kaltenbronn im Nordschwarzwald. Denn selten ist eine Landschaft beruhigender, sanfter. Mich jedenfalls bringt es immer total runter, da auf den Holzwegen über das sumpfige Land zu wandern, vor allem wennes da quakt und zirpt im Sommer. Und wissen sie was das Allerbeste ist? Das Moor ist nicht nur schön. Es ist auch extrem nützlich. Fürs Klima. Heute am Tag der Feuchtgebiete wird allerorten daran erinnert. Und Stefanie Assenheimer: