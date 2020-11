Autofahrer müssen von Montag an mit Behinderungen auf der B28 durch Tübingen rechnen. Die Stadtwerke verlegen Ergas- und Wasserleitungen. Deshalb wird in beiden Richtungen jeweils eine der Spuren gesperrt. Vor allem in den Stoßzeiten kann es dadurch zu längeren Staus in Richtung Ammertal oder Reutlingen kommen, so die Stadtwerke. Die Bauarbeiten dauern bis zum Frühjahr.