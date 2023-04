per Mail teilen

Frühlingsgefühle für Geflügel. Sie dürfen in den Kreisen Tübingen, Reutlingen und Tuttlingen wieder nach draußen. Die Stallpflicht ist aufgehoben. Auch Landwirte atmen auf.

Die drei Landkreise Tübingen, Reutlingen und Tuttlingen haben in Absprache mit dem Landwirtschaftsministerium ihre Stallpflicht für Geflügel aufgehoben. Nach Angaben der Landratsämter mussten die Tiere bis zu zweieinhalb Monate im Hausarrest bleiben.

Vogelgrippe: Stallpflicht als Vorsichtsmaßnahme

Anfang dieses Jahres hatte sich die Geflügelpest - umgangssprachlich auch Vogelgrippe genannt - im Südwesten besonders stark verbreitet. Besonders der Kreis Tübingen war betroffen: 19 infizierte Wildvögel innerhalb von knapp zwei Wochen. Als Vorsichtsmaßnahme hatten die Landratsämter in Tübingen und Reutlingen in Abstimmung mit dem Landwirtschaftsministerium mit einer Stallpflicht für Geflügel reagiert. Das Landratsamt in Tuttlingen rief die Stallpflicht erst Anfang März aus, nachdem sich zwei Stockenten infiziert hatten.

Keine neuen Fälle von Vogelgrippe

Nach Angaben des baden-württembergischen Landwirtschaftsministeriums war das Aufstallungsgebot bis zum 31. März befristet. In der Zwischenzeit habe es keine weiteren Ausbrüche gegeben. Eine Verlängerung der Stallpflicht sei in den Landkreisen Tübingen, Reutlingen und Tuttlingen sowie in sieben weiteren Landkreisen und drei Städten im Land deswegen nicht mehr gerechtfertigt.