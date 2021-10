Stadtwerke Tübingen stellen Schnellladestation für Batteriezüge vor

In vielen ländlichen Regionen gibt es noch keine elektrischen Oberleitungen für die Eisenbahn. Deshalb fahren dort Dieselzüge. Eine klimafreundliche Lösung könnten Akkuzüge sein. Die Stadtwerke Tübingen präsentieren am Donnerstag ihre mit einem Schweizer Unternehmen entwickelte Batterie-Schnellladestation für Züge. Nach über zwei Jahren Entwicklungszeit soll in Ammerbuch (Kreis Tübingen) erstmals nun ein Batteriezug an diese Schnellladestation ("Voltap") andocken und aufgeladen werden, wie die Stadtwerke mitteilten. Die Schnellladestation ist eine Art Trafohaus in der Größe einer Fertiggarage. Die Ladestation kann mit einer Leistung von 1200 Kilowatt laden. "Je nach Ausrüstung des Batteriezuges kann die Station einen solchen Zug in bis zu 20 Minuten voll laden. Die Akkuzüge könnten damit dann bis zu 120 Kilometer fahren, je nach Strecke", erklärte Sebastian Jäger, Leiter der Stabsstelle Bahn bei den Stadtwerken Tübingen.