Stadtwerke bieten Prämie für Elektroautos

Die Stadtwerke Tübingen bieten Kunden, die Ökostrom beziehen und zusätzlich ein Elektroauto fahren, jetzt eine neue Prämie an: Wenn das Auto mit Ökostrom der Stadtwerke geladen wird, erhalten die Kunden auf Antrag 250 Euro im Jahr. Das ist möglich, weil die Tübinger Stadtwerke die eingesparten schädlichen Treibhausgase der Öko-Elektroautos weiterverkaufen. Etwa an Mineralölunternehmen, die ihre festgelegten CO2-Kontingente überschreiten und deshalb einen Ausgleich schaffen müssen. Einzelne Öko-Elektroautos kann man auf diesem Treibhausgas-Markt nicht abrechnen, gebündelt sei das aber möglich, so die Stadtwerke.