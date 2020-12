Wie der Landesvorstand der Grünen stellt sich auch die Spitze des Tübinger Stadtverbands gegen Boris Palmer. "Für uns Tübinger Grüne ist vor allem wichtig, dass Boris Palmer nicht mehr grüner OB-Kandidat 2022 wird", erklärte der Stadtvorstand gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Man werde Palmer wegen dessen wiederholter, verbaler Entgleisungen nicht mehr bei der Nominierung für eine Kandidatur um das Amt des Oberbürgermeisters unterstützen. An dieser Haltung habe sich seit Mai nichts geändert. Ob Boris Palmer daraus eine Konsequenz ziehe, sei seine Entscheidung, hieß es in einer Stellungnahme zu Palmers Versuch einer Wiederannäherung am Wochenende beim Parteitag in Reutlingen.